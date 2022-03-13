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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار رئيس أوكرانيا: تحقيق نتائج ملموسة من المفاوضات مع روسيا قريباً

صدى البلد

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك اليوم الأحد إنه يعتقد أنهم '"سيحققون نتائج ملموسة" من المحادثات مع روسيا في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب "سي إن إن"، أضاف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك أن روسيا "أصبحت أكثر حساسية للموقف الأوكراني" و"بدأت تتحدث بشكل بناء".

وتابع:"مقترحاتنا مطروحة على الطاولة. إنها صعبة للغاية. من بينها انسحاب القوات ووقف إطلاق النار. لن نتخلى عن أي نقاط، من حيث المبدأ".

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وكان بودولياك قال إنه سيتم تحديد موعد الاجتماع المقبل بمجرد وضع أطر قانونية متبادلة مع روسيا.

وأضاف:"يجب أن تكون مسألة تعويض الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا ضمن جدول المفاوضات".

وتابع:"لا نستبعد مشاركة دولة ثالثة معنية بالنزاع بشكل مباشر أو غير مباشر بالمفاوضات".

وواصل:"روسيا وأوكرانيا تعملان على تحديد النقاط الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المفاوضات".

مستشار أوكرانيا روسيا المفاوضات بودولياك

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