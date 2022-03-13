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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مكافأة 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان ولظروف كورونا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

صدق الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم، والإدارات الطبية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.


وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.

 

وزير التعليم العالي يعتمد فوز جامعة الأزهر بالمركز الأول في " مشروعي بدايتي" على مستوى الجامعات المصرية


نجاح كبير تشهده جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على مكتب التيكو ، مما يعد تأكيدًا على أن طلاب جامعة الأزهر نماذج وطنيه تسهم بشكل كبير في نهضة وتقدم مصرنا الحبيبة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
حيث اعتمد  الدكتور  خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة برنامج " مشروعي بدايتي" لتمويل مشروعات التخرج لطلاب الجامعات المصرية بفوز جامعة الأزهر بالمركز الأول. 
وأعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز المشاريع المقدمة من  جامعة الأزهر بالمركز الأول من بين ٤٦ جامعة  حكومية وخاصة و معهد بحثي من حيث عدد مشروعات التخرج الفائزة بالتمويل هذا العام، والتي بلغ عددها 34 مشروعًا، وتأتي جامعة حلوان في المركز الثاني، تليها جامعة القاهرة في المركز الثالث. 
جدير بالذكر أن هذه المشاريع البحثية المتميزة تم احتضانها من خلال مكتب تيكو الأزهر لنقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الأزهر. 
الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، أوضح أن هذا النجاح الكبير يعود الفضل فيه إلى إيمان ودعم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات فى سبيل أن تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها محليا وإقليميا ودوليا. ويعتبر دعم مشروعات التخرج للطلاب هو أحد أهم الخدمات التى يساهم فيها مكتب التيكو بجامعة الأزهر ،بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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