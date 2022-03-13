الدوري الإنجليزي.. آرسنال يواصل صحوته ويتخطي ليستر سيتي بثنائية

حقق فريق آرسنال فوزا ثمينا على حساب نظيره ليستر سيتي، بهدفين دون رد، في الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "الإمارات".



وسجل آرسنال هدف التقدم عن طريق توماس بارتي في الدقيقة 11، بعد ركنية من مارتينيلي لعبت داخل منطقة الجزاء وحولها بارتي برأسية في الشباك.



وفي الدقيقة 59 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المدفعجية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد لمسة يد على سويونكو، سجل من خلالها ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني.



ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز الى 51 نقطة ويستعيد المركز الرابع، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 33 نقطة في المركز الثاني عشر.