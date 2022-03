 تفاصيل حفل توزيع جوائز بافتا 2022.. تتويج The Power of the Dog بالفيلم الأفضل و Dune يتفوق بخمس تكريمات وويل سميث الممثل الأفضل

3/14/2022 2:00:38 AM

الإثنين 14/مارس/2022 - 02:00 ص 3/14/2022 2:00:38 AM

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز بافتا لأبرز الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقاعة رويال الملكية وبحضور نجوم الفن العالمي، في ظل غياب الأمير ويليام للعام الثاني على التوالي، ومشاركته بخطاب مصور مسبقا بعد اعتذاره فيما سبق.

تضامن بافتا مع أوكرانيا

ورفع حفل توزيع جوائز بافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة.

واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.

وحصد فيلم The Power of the Dog جائزة أفضل فيلم لعام 2022، فيما نالت جين كامبيون جائزة أفضل إخراج، وذلك بحضور أبطاله وعلى رأسهم بيندكت كامبرباتش.

كما حصد فيلم DUNE عدد من الجوائز وهي أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، وتصميم إنتاج.

فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج،وحصد الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث جائزة البافتا كأفضل ممثل عن بطولة فيلم King Richard الذي ترشح عنه للعديد من الجوائز هذا العام من بينها الأوسكار والجولدن جلوب.

جوائز بافتا لأفضل تمثيل

قدم ويل سميث للسينما الأمريكية والعالمية مجموعة متنوعة من الأعمال التي أثرت في جيل كبير من الشباب والكبار، وساهمت في إبراز صورته كواحد من أهم الكوادر في هوليوود، ويشق طريقه حاليا للعودة إلى القمة بعد سنوات من الابتعاد عن صدارة النجاح.

وحاز فيلم Belfast جائزة أفضل فيلم بريطاني في حفل توزيع جوائز البافتا، فيما نالت أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة منذ قليل، فيما نال تروي كوتسور جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في Coda بعد فترة قليلة من حصوله على جائزة الجولدن جلوب في نفس الفئة وترشحه للأوسكار.

وتروي كوتسور هو ممثل أمريكي يبلغ من العمر 53 عاما، وينافس فيلمه CODA على العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس.

coda هو فيلم دراما كوميدي مستوحى من فيلم فرسني، ويحكي قصة روبي التي تعمل مترجمة لأفراد عائلتها بما فيها والدتها ووالدها الأصم، وتجد نفسها ممزقة بين الدور الذي تلعبه لصالح أسرتها وطموحاتها الفنية.

واختيرت الممثلة البريطانية لاشانا لينش لنيل جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل البافتا، بعدما قدمت رؤية جديدة بلعب دور النسخة الأنثوية ذات البشرة السمراء لجيمس بوند في فيلم No Time to Die.

وضمت قائمة البافتا لأفضل 5 مواهب صاعدة هذا العام، مواهب استثنائية قدمت أعمالا مميزة في السينما خلال العام الماضي بحسب موقع فاريتي.

ورشح لجائزة البافتا هذا العام 5 فنانات، هم أريانا ديبوز، هاريس ديكنسون، لاشانا لينش، ميليسنت سيموندز، وكودي سميت.

السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا

وبدأ منذ ساعات توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

النجمات على السجادة الحمراء

ولم يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من انتهائه، عبر قناة بي بي سي وصفحات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي.