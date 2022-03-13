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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البافتا.. The Power of the Dog يحصد جائزة أفضل فيلم لعام 2022

بطل فيلم The Power
بطل فيلم The Power Of The Dog

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز البافتا لأبرز الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، بقاعة رويال الملكية ببريطانيا، بحضور نجوم الفن العالمي. 

وحصد فيلم The Power of the Dog جائزة أفضل فيلم لعام 2022، فيما نالت جين كامبيون جائزة البافتا كأفضل إخراج.

تدور أحداث فيلم The Power of the Dog عام 1925 في تلال مونتانا المنعزلة وهو دراما عائلية تشمل بعض التفاصيل الرومانسية والعلاقات الحميمة.

قصة فيلم The Power of the Dog مقتبسة من رواية عن إخوة مزارعين أثرياء توترت علاقتهم ووقعت بينهم الكثير من المشاحنات العائلية. 

ورفع حفل توزيع جوائز البافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة. 

واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.

وبدأ منذ ساعات توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

كما حصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج. 

ولم يذاع حفل توزيع جوائز البافتا على الهواء مباشرة، لكن سيتم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من انتهائه.

البافتا جوائز البافتا جين كامبيون The Power Of The Dog Arts Entertainment

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