المخرج مجدي علي: معنويات الفنان سمير صبري مرتفعة وابتسامته لا تفارقه .. فيديو

قال المخرج مجدي أحمد علي ، إنا كنت رافض أشوف أو أزور الفنان سمير صبري في المستشفى لأني بحبه والي بحبهم محبش أشوفهم في مواقف مرض ، مؤكدا أنه عندما ذهب الى المستشفى كان سعيد جدا .

وأضاف مجدي أحمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن اليوم عندما ذهبت إلي الفنان سمير صبري وجدته جالس في الشمس في الجناح الخاص به في المستشفى ويطل علي منظر بديع علي كورنيش المعادي .

وأوضح مجدي احمد علي ، إنه عندما أعطيته جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره في فيلم 2 طلعت حرب كان سعيد جدا مؤكدا انه لدية تركيز كبير وتحدثت معه عن السينما والأفلام .

وتابع : معنويات الفنان سمير صبري مرتفعة وابتسامته لا تفارقه .