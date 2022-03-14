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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023.. صور

سعر ومواصفات Acura
سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023

يظهر طراز اكيورا انتيجرا موديل 2023 لأول مرة لإحياء لوحة اسم من إطلاق العلامة التجارية الفاخرة في عام 1986، وتبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا الربيع ، والأسعار تبدأ بحوالي 30 ألف دولار وفقًا للشركة.

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023

إحياء انتيجرا

تحصل انتيجرا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يعمل بشاحن توربيني ينتج 200 حصان (149 كيلووات) و 192 رطلاً (260 نيوتن متر)، وعلبة التروس القياسية هي CVT، إذا قام المشترون بالترقية إلى حزمة أداء A-Spec، يتوفر ناقل حركة من 6 سرعات، حيث يتميز ناقل الحركة هذا بمطابقة سرعة الدوران ويأتي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق.

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023

تشتمل حزمة A-Spec أيضًا على أجزاء سوداء لامعة لإحاطة النوافذ وتطعيمات على الواجهة الأمامية والخلفية، يوجد جناح صغير على غطاء الصندوق الخلفي، يركب على عجلات 18 بوصة مع طلاء رمادي، وتعتبر مصابيح الضباب LEDأيضًا جزءًا من المعدات الإضافية عند طلب هذه الحزمة، وتحتوي المقصورة على أغطية دواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ وإبر قياس حمراء وخياطة متباينة للتنجيد.

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023

تأتي انتيجرا من الداخل قياسية مع مجموعة أجهزة رقمية بقياس 10.2 بوصة ونظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصة، حيث تأتي جميع الموديلات بفرش جلدي صناعي، ومقاعد أمامية مدفأة قياسية، وكرسي السائق لديه تعديل كهربائي بثماني اتجاهات.

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023

جاءت مجموعة AcuraWatch من تقنيات السلامة بشكل قياسي، وتشمل الميزات الفرامل المخففة للتصادم، والتعرف على إشارات المرور، والتحكم التكيفي، ومراقبة النقاط العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية،  كما تحصل العارضات المزودة بـ CVTعلى خدمة Traffic Jam Assist.

 

إضافة ميزات مع حزمة التكنولوجيا

يمكن لمشترين انتيجرا الحصول على ترقية كبيرة في وسائل الراحة واختيار A-Spec with Technology Package، حيث يحتوي على كل الأشياء الجيدة من النوع الأول وأكثر من ذلك بكثير، والجدير بالذكر أن هناك مخمدات تكيفية مع أوضاع Comfort و Normalو Sport، وهناك أيضًا وضع فردي يتيح للسائقين تعديل إعدادات التوجيه واستجابة المحرك والتعليق بشكل مستقل.

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023

تحل حزمة التكنولوجيا محل نظام المعلومات والترفيه بشاشة 9.0 بوصة، ويكتسب تكاملًا لاسلكيًا مع Apple CarPlay و Android Auto، وهو يدعم مساعد Alexa، وتحصل هذه الطرازات أيضًا على شاشة عرض أمامية مقاس 5.3 بوصة.

تعمل هذه الحزمة على ترقية المقصورة الداخلية عن طريق إضافة مقعد السائق الكهربائي الذي يتحرك في 12 اتجاهًا مع ذاكرة ثنائية الموضع. كرسي الراكب لديه تعديل كهربائي بأربعة اتجاهات. تحصل المقاعد أيضًا على إدخالات microsuede.

تشتمل حزمة التكنولوجيا على 16 مكبر صوت استريو ليحل محل الإعداد القياسي المكون من 8 مكبرات صوت، وهناك ثلاثة منافذ USB من النوع C، ولوحة شحن لاسلكية، وإضاءة LEDمحيطة في المقصورة، حيث تكتسب مجموعة ميزات الأمان مستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية والتحكم في الكبح منخفض السرعة.

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