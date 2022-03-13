متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة .. شاهد

كانت الأفلام والتلفزيون بمثابة نافذة على عالم سيارات أكثر روعة لأكثر من مائة عام من الترفيه على الشاشة حيث أنتج عدد لا يحصى من السيارات الايقونية النادرة خصيصاً للظهور في الأفلام، ويمكن الاقتراب من بعضها هذا الشهر في متحف Petersen Automotive في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يستضيف المتحف أكثر سيارات هوليود شهرة من التليفزيون والأفلام.

متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة

يضم المتحف أكثر من 300 سيارة من تاريخ السيارات الأيقوني في الماضي، وسيستضيف عددا متنوعاً لإبداعات هوليوود من السيارات والدراجات النارية والمركبات المخصصة، ويتابع المعرض الجديد سيارات أحلام هوليوود مثل مركبات الخيال العلمي والخيال.

متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة

وقال تيري إل كارجيس المدير التنفيذي للمتحف: "أصبحت بعض المركبات المستخدمة في التليفزيون والأفلام مشهورة مثل النجوم أنفسهم".

وسيشهد المتحف عرض كاديلاك ميلر ميتيور موديل عام 1959 والمعروفة باسم Ecto-1في Ghostbusters، إلى جانب سيارات من Black Pantherو Men in Blackوغيرها، وسيتم عرض Ecto-1في حالته الأصلية عام 1984، كما سيتم أيضًا عرض سيارة فيلم DeLorean "Time" Machine "من الخلف إلى المستقبل لعام 1981، وهو عبارة عن اقتران كبير بين أيقونات أفلام الثمانينيات، بالإضافة لعرض DeLorean the Petersen.

متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة

سيستضيف المعرض واحده من اشهر سيارات الافلام على الاطلاق وهي سيارة Batmobileمن فيلم Batmanو Batman Returns، بينما ستكون دراجة Motor-Terminatorمن Terminator Salvationموجودة أيضاً، وسيارة فورد تورينو 1976 من ستارسكي وهاتش والتي تعتبر واحده من افضل السيارات التي انطلقت من الشاشة الصغيرة.

متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة

وأضاف كارجس: "نحن متحمسون لعرض بعض أكثر السيارات شهرة من تاريخ هوليوود الطويل والمكتوب في إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن المؤكد أن المجموعة الفريدة ستجذب عشاق الأفلام والتلفزيون إلى جانب عشاق السيارات".