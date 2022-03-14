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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هالة صلاح توضح تفاصيل اجتماع تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

اجتماع تأسيس التحالف
اجتماع تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كشفت الدكتورة هالة صلاح، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل اجتماع تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

وقالت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "اجتماع تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني تناول بحث العديد من الجوانب التي يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة لتوصيل الخدمات للمواطنين".

 

وأضافت: "خلال الاجتماع كل واحد كان بيحاول يقدم كل شيء مع الدولة لمساعدة المستحقين"، موضحه: "لم أشعر بتكرار أي موضوع خلال الاجتماع".

 

وأشارت الدكتورة هالة صلاح، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، : "كان هناك وضوح رؤية لكافة الموضوعات، والجميع عرض ما يمكن أن يقدمه، والتنسيق كان متكامل"، مردفه: "الاجتماع كان استراتيجيا وسيتم تكرار الاجتماع كل أسبوع".

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