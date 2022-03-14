لأول مرة.. طلعت عبد السلام يوضح تفاصيل المعاملة الضريبة البدلية.. فيديو

قال طلعت عبد السلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إنه لأول مرة تكون هناك معاملة ضريبية بديلة للمعاملة الضريبية التي كانت موجودة في السابق.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المعاملة الضريبية يستهدف منها كل الممولين الذين تتراوح أعمالهم من 100 جنيه وحتى 10 مليون جنيه"، متابعا: "إذا كانت حجم مبيعاتك السنوية تصل إلى 10 مليون جنيه فأنت مستفيد من المعاملة الضريبية".

وأشار: "المعاملة الضريبية تثبت قيمة الضريبة التي يدفعها الممول لمدة 5 سنوات"، موضحا: "هذه الضريبة إما ضريبة قطعية أي مبلغ ثابت أو ضريبة نسبية أي نسبة من رقم الأعمال، والذي سوف يحدد الضريبة هو رقم أعمال الممول".

وأوضح: "إذا كان حجم أعمالك أقل من مليون جنيه فتكون الضريبية المقررة عليك ضريبة قطعية"، متابعا: "ستقوم بدفع ألف جنيه إذا كان حجم أعمالك السنوي أقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه ضريبة إذا كان رقم أعمالك السنوي بين 250 ألف جنيه و500 ألف جنيه، وتزاد الضريبة إلى 5 آلاف جنيه إذا كان رقم أعمالك السنوي بين 500 ألف وجنيه وأقل من مليون جنيه".

وتابع طلعت عبد السلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب،: "بداية من مليون وحتى 10 ملايين جنيه نبدأ في الضريبة النسبية".