BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع.. فيديو

تتمتع سيارات الدفع الرباعي بمزايا عديدة، حيث توفر قبضة رائعة في الأماكن التي تعاني فيها سيارات الدفع الخلفي أو الأمامي ومع ذلك فإن لديها نقاط ضعف، حيث يضيف الإعداد وزناً زائداً للسيارة، وعلى الرغم من أن ذلك لا يؤثر على القيادة اليومية للفرد، إلا أن النظام يؤثر على كيفية أداء السيارة على المسار الصحيح.

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

يوضح فيديو قناة Carwow الجديد هذا من خلال سباق سحب مثير يضع Audi RS3 ذات الدفع الرباعي ضد BMW M3 ذات الدفع الخلفي.

تعمل أودي RS3على تشغيل جميع العجلات الأربع بمحرك 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 400 حصان (298 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 368 رطلاً (500 نيوتن متر)، مع علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات مع التحكم في الإطلاق.

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

جاءت سيارة BMW M3 بنظام دفع خلفي فقط، لكنها أكثر قوة، مع محرك العلامة التجارية مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر ذو الستة لترات بقوة 510 حصان (380 كيلوواط) و 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) من عزم الدوران، ميزاته الأوتوماتيكية ذات الثماني سرعات للتحكم في الإطلاق، حيث تزن أودي 3461 رطلاً (1570 كيلوجرامًا) بينما تزن BMW 3813رطلاً (1730 كجم).

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

تتمتع سيارة BMW M3 بميزة على الورق، لكن مجموعة نقل الحركة في Audi AWDيجب أن تغلق هذه الفجوة أو تضييقها، حيث تجسد كل سيارة إيجابيات وسلبيات مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص، ونتائج السباق تعتمد على إطلاق M3.

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

كافح M3 لتحقيق انطلاقة مثالية في أول مباراتين، ومع ذلك خسر بصعوبة أمام سيارة الهاتشباك، وفي السباق الثالث نجحت M3 اخيراً كانت السيارة السيدان تتمتع بإطلاق ممتاز أبقىها على صادم RS3 الخلفي، مما سمح لها بالمرور لتحقيق انتصار قوي، واجتازت خط النهاية ربع ميل في 11.8 ثانية، واستغرق الأمر من اودي 12 ثانية لإكمال السباق