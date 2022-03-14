عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع.. فيديو

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3
BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

تتمتع سيارات الدفع الرباعي بمزايا عديدة، حيث توفر قبضة رائعة في الأماكن التي تعاني فيها سيارات الدفع الخلفي أو الأمامي ومع ذلك فإن لديها نقاط ضعف، حيث يضيف الإعداد وزناً زائداً للسيارة، وعلى الرغم من أن ذلك لا يؤثر على القيادة اليومية للفرد، إلا أن النظام يؤثر على كيفية أداء السيارة على المسار الصحيح. 

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

يوضح فيديو قناة Carwow الجديد هذا من خلال سباق سحب مثير يضع Audi RS3 ذات الدفع الرباعي ضد BMW M3 ذات الدفع الخلفي.

تعمل أودي RS3على تشغيل جميع العجلات الأربع بمحرك 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 400 حصان (298 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 368 رطلاً (500 نيوتن متر)، مع علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات مع التحكم في الإطلاق. 

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

جاءت سيارة BMW M3 بنظام دفع خلفي فقط، لكنها أكثر قوة، مع محرك العلامة التجارية مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر ذو الستة لترات بقوة 510 حصان (380 كيلوواط) و 479 رطل قدم (650 نيوتن متر) من عزم الدوران، ميزاته الأوتوماتيكية ذات الثماني سرعات للتحكم في الإطلاق، حيث تزن أودي 3461 رطلاً (1570 كيلوجرامًا) بينما تزن BMW 3813رطلاً (1730 كجم).

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

تتمتع سيارة BMW M3 بميزة على الورق، لكن مجموعة نقل الحركة في Audi AWDيجب أن تغلق هذه الفجوة أو تضييقها، حيث تجسد كل سيارة إيجابيات وسلبيات مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص، ونتائج السباق تعتمد على إطلاق M3. 

BMW M3 ضد سيارة أودي RS3 الأخف وزناً في سباق تسارع

كافح M3 لتحقيق انطلاقة مثالية في أول مباراتين، ومع ذلك خسر بصعوبة أمام سيارة الهاتشباك، وفي السباق الثالث نجحت M3 اخيراً كانت السيارة السيدان تتمتع بإطلاق ممتاز أبقىها على صادم RS3 الخلفي، مما سمح لها بالمرور لتحقيق انتصار قوي، واجتازت خط النهاية ربع ميل في 11.8 ثانية، واستغرق الأمر من اودي 12 ثانية لإكمال السباق

سيارات الدفع الرباعي الدفع الخلفي القيادة AUDI Audi RS3 BMW

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023.. صور

دودج تنشئ شبكة وكلاء Power Brokers لترقية وتعديل السيارات

ألبينا تقترب من إطلاق B4 Gran بإعلان تشويقي على فيسبوك.. صور

أودي ستوفر تقنية الواقع الافتراضي Holoride في سياراتها 2022.. صور

اودي تنشر لقطات لسيارتها الكهربائية الجديدة E-Tron S Sportback ..شاهد

شيفروليه كورفيت Z06 LT6 لن تتشارك محركها مع أي محرك V8.. تفاصيل

متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة .. شاهد

وظيفة كوبلن السيارة وأعراض تلفه وأهم النصائح للحفاظ عليه

ترشيحاتنا

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

النيابة تصدر 3 قرارات في واقعة وفاة زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي للناشئين

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد..اليوم

أخبار التكنولوجيا|واتساب توضح أن الدردشات مشفرة من طرف لآخر.. وسعر ومواصفات هاتف Galaxy M53 5G

أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم عقب إنجاز كرستيانو رونالدو

أكثر من 1400 حالة.. الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

فيديو

التموين توجه تحذيرا قبل إيقاف بطاقة التموين .. فيديو

شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي زياد إيهاب

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ