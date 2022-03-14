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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يقبل رأس أحمد عدوية.. شاهد

عمر كمال وأحمد عدوية
عمر كمال وأحمد عدوية

قام مطرب المهرجانات عمر كمال، بحضور خطوبة هدير ابنة الفنان عبد الباسط حمودة.

وقبل عمر كمال رأس المطرب الشعبي أحمد عدوية أثناء تواجده بالخطوبة.

وحرص على الحضور عدد من الأقارب والعائلة وأصدقاء العروسين حيث التقطا معهما الصور التذكارية .

عمر كمال وعدوية

ابنة الفنان عبد الباسط حمودة تحتفل بخطوبتها

اليوم .. عبد الباسط حمودة يحيي حفلاً غنائياً بـ ساقية الصاوي

عبد الباسط حمودة يكشف عن صوته المفضل :

كشف المطرب عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيين المهرجانات، وأعلن عن مفاجأة في رمضان القادم

وقال عبد الباسط": أحب سماع مسلم وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومن بعدهم حمزة الصغير".

وأكد عبد الباسط انه سيشارك في موسم رمضان القادم، وقال": هناك مفاجأة للجمهور في رمضان القادم، وأتمنى أن تنال إعجاب محبيني.


وكان قد الفنان عبد الباسط حمودة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمزة الصغير، و تحدث عن أسماء مؤديي المهرجانات التي يحب سماعهم، كما كشف عن سبب تحمسه لتعليم حمو بيكا الغناء ليتقدم إلى اختبارات النقابة.

عمر كمال المهرجانات مطرب المهرجانات عمر كمال عدوية أحمد عدوية

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