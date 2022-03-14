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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكول سابا تبهر جمهورها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نيكول سابا ، جمهورها بعدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت نيكول سابا “ في حب هذه النظرة ”.

وعبرت المطربة نيكول سابا، عن عميق حبها لـ اللكنة المصرية، مؤكدة أنها تجيد التحدث باللهجة المصرية بشكل كبير. 
وأضافت نيكول سابا، في حوار لبرنامج احلى كلام، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة :"أحب التحدث باللكنة المصرية، وأجيدها تماما والحمدلله، وكان عندي مشكلة الخواجايا، واللكنة مهمة".

كشفت المطربة اللبنانية نيكول سابا، عن أول الأعمال التي عملت بها في بدايتها، مؤكدة أن بدايتها في الحياة العملية كانت في المجال الفني. 


وأضافت نيكول سابا، :أيام المدرسة كنت بعمل فيونكة، وأعمال يدوية بسيطة"، وكنت ابيعها للزملاء في المدرسة وكنت أحصل على مقابل لهذا العمل، مستدركة أن :"كان عندي دماغ البزنس منذ الصغر". 

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