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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طبق البيض يصل لـ60 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-3-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 14-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 14-3-2022  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 34 و 36  جنيهًا للكيلو 

الدواجن البلدى :  بين 43- 44 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 36-38 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 39 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 78 - 82 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 25 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 14-3-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.25_9.5  جنيه 

كتكوت ساسو : 3.25 _ 3.5  جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 14-3-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55 - 55.5 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ  58 - 58.5 جنيه  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 59-60 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  14-3-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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