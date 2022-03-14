ماجد المصري يشارك متابعيه بصور من كواليس مسلسل « ملف سرى »

نشر الفنان ماجد المصرى عدة صور له ، من كواليس تصوير مسلسل “ ملف سرى ” ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق ماجد المصرى قائلا " من مسلسل (ملف سري ) إن شاء الله رمضان ٢٠٢٢ ".

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.