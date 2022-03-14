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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: مفاوضونا سيصرون على عقد لقاء يجمعني ببوتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي‭‭‭ ‬‬‬في وقت متأخر يوم الأحد إن المسؤولين الأوكرانيين الذين يتفاوضون مع نظرائهم الروس سيصرون على إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين‭‭‭ ‬‬‬من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات حول الحرب في أوكرانيا بين الجارتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. ورغم أن المسؤولين قدموا تقييمات متفائلة في الآونة الأخيرة إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية.

ودعت أوكرانيا مرارا إلى إجراء محادثات مباشرة بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن الزعيم الروسي هو من يتخذ جميع القرارات النهائية.

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وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور ”وفدنا لديه مهمة واضحة، القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين، الاجتماع الذي أثق في أن الناس ينتظرونه“.

وتابع ”من الواضح أن هذه قصة صعبة، طريق صعب، لكن هذا الطريق مطلوب. وهدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية في هذا الصراع، في هذا العمل التفاوضي، الضروري للسلام، وللأمن.“

وقالت روسيا في وقت سابق إن الكرملين لن يرفض مثل هذا الاجتماع لبحث قضايا ”محددة“، لكن لم ترد تفاصيل أخرى.

وقالت أوكرانيا في السابق إنها مستعدة للتفاوض مع روسيا، لكنها غير مستعدة للاستسلام في الصراع. وقتل الآلاف وفر أكثر من 2.5 مليون منذ بدء الحرب.

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