أصدرت تقارير إعلامية أوكرانية بيانا بـ سقوط قتيل وإصابة 3 في قصف روسي على مبنى سكني في كييف .

وجاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “ إكسترا نيوز ” .. قبل قليل .

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، إسقاط 8 طائرات تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن الحرب الدائرة بين الطرفين.

فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مهمة وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن مهمة وفد التفاوض مع روسيا تتمثل في ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين والحصول على ضمانات فعالة لإحلال السلام.