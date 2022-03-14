طقس السعودية اليوم.. غيوم وسحب ممطرة على مكة المكرمة وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس بالسعودية اليوم الاثنين

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ومنطقتَي القصيم والشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.