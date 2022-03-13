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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. غيوم على معظم المناطق وسحب رعدية ممطرة

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوُّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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