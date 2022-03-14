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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إخراج 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة

روسيا تعلن إخراج
روسيا تعلن إخراج 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إخراج نحو 4000 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة منذ بداية الهجوم، مشيرة إلى أن قواتها وصلت إلى 5 مناطق سكنية في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إنه: "خلال الليلة الماضية أسقط الطيران والدفاعات الجوية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز "Bayraktar TB-2" وهي تركية الصنع".

وذكر المتحدث أن "ضربات سلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية".

وتابع: "وبذلك تضمنت حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها حتى الآن 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و124 راجمة صواريخ، و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1028 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من إخراج 3920 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي.

وأكدت الدفاع الروسية أن "القوات واصلت هجومها في دونباس، حيث حققت تقدما يبلغ 11 كيلومترا خلال اليوم الماضي".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الروسية بأن "وحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، التي سبق أن أغلقت مدينة سيفيرودونتسك من الشرق والجنوب، تخوض معارك ضد القوميين الأوكرانيين في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة".

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