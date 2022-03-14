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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي والجزار يتابعان تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

مدبولي
مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً،؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
 
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضى الدخل، التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ عدداً ضخماً من الوحدات ضمن المبادرة فى مختلف المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعاً للمستحقين، منوهاً إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية فى الوقت نفسه.


كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التى طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة"، حيث تمت الإشارة إلى الإقبال الكبير الذى شهده الحجز، وكذا زيادة الوحدات التى طرحتها الوزارة للراغبين فى الحجز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل فى الحصول على الوحدات السكنية، وكذا أهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية، وتوفير لفرص العمل، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا جودة التنفيذ.

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