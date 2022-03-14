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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الاثنين.. الطرق بالقاهرة والجيزة والصحراوية تعمل بصورة طبيعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد معظم محاور القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، فيما يشهد كوبري 6 أكتوبر وصلاح سالم كثافات بسيطة بعض الشيء ، وسط انتشار من قبل رجال المرور ، كما انتظمت حركة المرور بكافة المحاور الحيوية بالجيزة ، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية خلال ال 72 ساعة القادمة.

وبالنسبة لحالة الطرق الصحراوية والطريق الدائري ، أفاد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن كافة الطرق الصحراوية والطريق الدائري تعمل بصورة طبيعية ، ولم يكن هناك أي قرارات بالغلق بسبب الطقس.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم خلال استقلالهم الطرق الصحراوية والطريق الدائري

وكانت وزارة الداخلية وجهت إرشادات للمواطنين مرتادي الطرق ، ونصائح لقيادة آمنة على  الطرق الصحراوية والدائري في الطقس السيئ.

 وفي ذات السياق، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة حالة الطرق الصحراوية والدائري، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

 

نصائح للقيادة الآمنة خلال الشبورة 

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب انعدام الرؤية، وجاء على رأسها: 

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود أعطال او لا قدر الله حادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000

 وكانت وزارة الداخلية، قد نشرت سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي والدائري لا سيما الطرق الصحراوية؛ إضافة لنشر عدد من الأوناش، للتدخل حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، وذلك في إطار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية، وتظهر الشبورة المائية، وظهور نشاط للرياح والأتربة.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على الرقم/ 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه.ولفتت إلى أن الطرق مراقبة بالرادار؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، أعطال الكاوتش وغيرها، لمساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان تعطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتي وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلى أقرب مكان للصيانة.

 

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