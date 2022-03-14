السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدي على سيدة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، بالسجن 10 سنوات لمتهم بالتعدى على خادمة تعمل لديه وملامسة مواطن عفتها بالعاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من " أسماء ع م" ربة منزل تتهم فيه" حمدى ص ع " 42 سنة مقيم دائرة قسم أول العاشر من رمضان، بالتعدي عليها وملامسة مواطن عفتها حال كونها تعمل خادمة بالأجر لديه.

تم التحفظ علي المتهم وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة.

وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي القضية رقم 11889 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والتى أصدرت حكمها المتقدم.