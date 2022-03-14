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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تدريب وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالقومى للمرأة في دمياط

صدى البلد

نظم المجلس  القومي للسكان بدمياط، دورة تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، في مركز ومدينة الزرقا،  بمشاركة 17 واعظا وواعظة، بمقر إدارة الفتوى بالمنطقة الأزهرية بمركز ومدينة الزرقا، تحت شعار "وعيك السكاني يهمنا" برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وصرحت  ياسمين جوهر، مقرر المجلس القومي للسكان بدمياط، إن التدريب تم وفقا للتعاون المشترك بين فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط، وإدارة الوعظ بدمياط، ممثلة للأزهر الشريف، ويعتبر هذا التدريب الرابع والأخير للوعاظ والواعظات.

 

وأضافت ياسمين جوهر، أن التدريب تضمن المشكلة السكانية، والعادات الموروثة لكثرة الإنجاب وتنظيم الأسرة، ومشكلة الزواج المبكر وآثاره النفسية والجسدية على الفتاة، وتأثيره على المجتمع، أيضا عرض مؤشرات محافظة دمياط، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء على برنامج power bi i، في تفاعل من الحضور وطرح أسئلة متميزة  والاهتمام الكبير بالقضايا المطروحة، وتم التوصية بتنظيم محاضرة أسبوعية عن المشكلة السكانية وتداعياتها، من قبل الوعاظ وتوثيقها في أنشطتهم االشهرية.

 

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