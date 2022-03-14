إياد نصار ضيف برنامج "كلام فى الحب " مع يسرا.. اليوم

يحل الفنان إياد نصار اليوم ضيفا على برنامج “كلام فى الحب” مع الفنانة يسرا فى تمام التاسعة مساءً عبر شاشة mbc مصر.

وتأتي حلقة اليوم بعنوان “الحب في الأفلام”، إذ تستضيف الفنانة يسرا الفنان إياد نصار، للحديث عن الحب في حياته وأدوار الحب التي جسدها في الأعمال الفنية خاصة شخصية “سليم عبدالمجيد” في مسلسل “أريد رجلًا”.

مسلسل قانون العمل

ويواصل الفنان إياد نصار، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل" .

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

إياد نصار ومنى زكي: بنعشق الشغل مع بعض

تحدث الفنان إياد نصار عن مشاركته مع منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز" المقرر طرحه على منصة نتفليكس خلال ساعات؛ وذلك على هامش العرض الخاص الذي أقيم في دبي منذ يومين.

وقال إياد نصار في مقابلة مع كاميرا إنسايدر، إنه يعشق العمل مع منى زكي، التي قاطعته بدورها قائلة:" وأنا كمان"، ووصفها بأن شهادته مجروحة بها فيما يعني أنه يقدر موهبتها، والعمل معها متعة.

فيما وصفت منى زكي إياد نصار بأنه فنان موهوبته كبيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يعملان فيها سويا، ويحترم عمله، قائلة:" أنا اللي بعشقه وبموت فيه".

وأكدت منى زكي أنها صورت الفيلم في لبنان وكانت متحمسة للقاء عادل كرم ونادين لبكي التي كانت تحبهم من أعمالهم، لكن على الحقيقة كانت شخصياتهم تستحق هذا الحب.