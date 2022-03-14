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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. مخاطر الكمون وفوائد الصيام المتقطع.. وطريقة عمل الشعرية الباكستنية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

مخاطر لن تتوقعها.. أضرار الكمون على الصحة 

 

يعد الكمون من التوابل المهمة والمفيدة للصحة؛ لكن لها بعض المخاطر علي بعض الأشخاص، وقد ينصح  بعدم استهلاك كمية كبيرة من الكمون لهذه الأسباب والأضرار التي يمكن أن يسببها الكمون لجسمك.

 

أضرار الكمون هي:

 

١. يقلل مستوى السكر في الدم

يمكن أن يؤدي الكمون إلى نقص السكر في الدم (حالة تكون فيها مستويات الجلوكوز في الدم أقل من المستويات الطبيعية) بين مرضى السكري. 

ينصح بمزيد من الحذر عند تناول الكمون لمرضى السكري.

 

فوائد الصيام المتقطع لصحة القلب.. لا تتجاهلها 

 

يعد الصيام المتقطع من الطرق الصحية والبسيطة التي تساعد على إنقاص الوزن بشكل صحي، والصيام المتقطع يعني تناول القليل من الطعام أو عدم تناول أي شيء في أيام معينة من الأسبوع أو تناول الطعام فقط خلال ساعات معينة من اليوم.

بالنسبة لكثير من الأشخاص ، فإن الصيام المتقطع يجعل فقدان الوزن أسهل، تشير الدراسات إلى أنها فعالة في مساعدة الأشخاص على التخلص من الوزن الزائد مثل الأنظمة الغذائية المنتظمة لإنقاص الوزن. 

 

الباكستانية أو المصرية.. طريقة عمل الشعيرية على الإفطار 

 

إذا كنتِ تودين تقديم إفطار لذيذ ومختلف لأسرتك يمكنك تقديم الشعرية بالحليب سواء الشعرية الباكستانية أو المصرية 

 ونقدم لكِ اليوم وصفة الشعيرية الباكستانية الشهية التي يمكن تقديمها علي الإفطار   

الشعيرية الباكستانية هي شعيرية متوفرة في الأسواق وتكون طويلة وملفوفة بشكل طولي وغير الشعرية المستخدمة في الكنافة 
ممكن تشكيلها بقوالب السلكون الصغيرة الحجم ليصبح شكلها جميلا بدل التكوير باليد وهو الأفضل اختصار للوقت وتأكل باردة او ساخنة  

health Food Family Fitness نشرة الصحة والمرأة

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