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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خلال الفترة المقبلة...

نائب: نناقش ملاحظات مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون حقوق المسنين

النائب طلعت عبد القوى
النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن بالبرلمان

قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بالبرلمان أن مشروع قانون حقوق المسنين من أهم القوانين التى من المقرر أن تناقشها لجنة التضامن بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد القوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش ملاحظات مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون حقوق المسنين ، وسنقوم بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضى ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة  17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى.

وكان  النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022، مشيرا إلى أن  مصر تهدف من الاتفاق المعروض إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض على النحو التالى:

أولا : دعم موارد الصندوق بمبلغ يقدر بنحو 1.55 مليار دولار أمريكى لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل لنحو 3.8 مليار دولار أمريكى، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي.
ثانيا:  دعم تنفيذ برامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار برنامج الصمود الإفريقي وبرنامج تمويل القطاع الخاص لتحفيز التمويل الخاص للمشروعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب والنساء.

وأكد البنا، أن اللجنة تؤيد الاتفاق المعروض وتجديد مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) تأكيدًا لدورها في محاربة الفقر في المناطق الريفية بجميع الدول الأعضاء بالصندوق بإتاحة القروض والمنح الميسرة لتمويل برامج التنمية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمى والمتغيرات المناخية التي تجتاح جميع دول العالم لتحسين متسويات المعيشة في المجتمعات الريفية.

وأعلن موافقة لجنة الزراعة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة 17 – 18  فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

تسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

مشروع قانون حقوق المسنين لجنة التضامن بالبرلمان مجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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