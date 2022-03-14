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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف فني يؤجل جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت أوكرانيا توقف الجولة الجارية من مفاوضات السلام مع روسيا، اليوم الإثنين، على أن يتم استكمالها في الغد.

 

وأعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك ذلك عبر تويتر قائلا: "اتخذت وقفة فنية في المفاوضات حتى الغد".

وأضاف أن التوقف جاء "لمزيد من العمل في الفرق الفرعية العاملة وتوضيح التعاريف الفردية.. المفاوضات مستمرة".

وكان بودولاك أعلن بدء المحادثات بين موسكو وكييف بدأت اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن التواصل بين الجانبين صعب لكنه مستمر.

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ونشر بودولاك، صورة على حسابه بموقع "تويتر" تظهر بدء المحادثات التي تجري عبر الفيديو كونفرنس، قائلا: "يعبر الطرفان بفاعلية عن مواقفهما المحددة.

وأضاف أن "الاتصال مستمر ولكنه صعب.. سبب الخلاف أنظمة سياسية مختلفة للغاية".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،‭‭‭ قد صرح،‬‬‬في وقت متأخر يوم الأحد، بأن المسؤولين الأوكرانيين الذين يتفاوضون مع نظرائهم الروس سيصرون على إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين‭‭‭ ‬‬‬من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور: ”وفدنا لديه مهمة واضحة، القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين، الاجتماع الذي أثق في أن الناس ينتظرونه“.

جولة المفاوضات روسيا أوكرانيا بودولاك

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