مندوب فرنسا في مجلس الأمن: روسيا تتجاهل مبادئ منظمة الأمن والتعاون.. فيديو

قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن روسيا تتجاهل تماما مبادئ منظمة الأمن والتعاون .

وأضاف مندوب فرنسا في مجلس الأمن خلال كلمته في اجتماع لمجلس الامن الدولي مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث التطورات في أوكرانيا ، إن الوضع خطير للغاية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

في سياق متصل حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الصين من مغبة دعم روسيا لإنقاذها من العقوبات القاسية المفروضة بحقها، مذكرة الصين بأن لكل فعل رد فعل، وأنه لا يجب مراكمة الخلافات بينهما وزيادتها.

قالت الولايات المتحدة إن الصين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات في غزوها لأوكرانيا، وفق ما عبرت شبكة بي بي سي.

وبحسب ما ورد قال مسؤولون أمريكيون لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن روسيا طلبت من الصين تقديم مساعدة عسكرية بعد أن بدأت الغزو.

اتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة. ونفت روسيا طلبها مساعدة عسكرية من بكين.