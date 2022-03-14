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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلامية عزة مصطفي بعد عرضها حالة الطفل مجدي كريم الذى يعاني من ورم في المخ، ووجه السيسي بعلاجه وتوفير ما يلزم له.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفي، تقريرا يرصد مرض طفل بورم في المخ تسبب في فقدانه البصر.

وقالت جدة الطفل في تصريحات لبرنامج" صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الأطباء في البداية شخصوه علي أنها التهاب لوز وأنيميا، مضيفا:" بعدها فقد البصر والأطباء أخبرونا أنها جلطة في المخ قبل أن نتحقق من وجود ورم في المخ".

وناشد والد الطفل وجدته، بمراعاة وضعهم الاجتماعي ومساعدتهم في إيجاد طبيب يتكفل بمتابعة الحالة الصحية لطفلهم.

ومن جانبها قالت الإعلامية عزة مصطفي، :" رغم انشغال الرئيس السيسي بكافة الملفات إلا أنه يستجيب للحالات الإنسانية التي نعرضها يوميا".

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الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

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