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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: روسيا ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.. فيديو

مندوب أوكرانيا
مندوب أوكرانيا

قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن ، إن الممارسات الروسية في اوكرانيا عدوان غير مبرر وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة .

وأضاف  مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن خلال كلمته في اجتماع لمجلس الامن الدولي مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث التطورات في أوكرانيا ، إن انتهاك روسيا إلى أوكرانيا معلن ومتعمد وفاضح،مؤكدا أن روسيا زعمت أنها تشارك في الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا .

وأوضح مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن،إن روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في أوكرانيا ، مشيرا الي ان الاوكرانيين يواجهون البنادق الروسية بدون سلاح معهم ولا يوجد مكان في أوكرانيا يرحب بالروسين .

 

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