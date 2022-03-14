مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: روسيا ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.. فيديو

قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن ، إن الممارسات الروسية في اوكرانيا عدوان غير مبرر وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة .

وأضاف مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن خلال كلمته في اجتماع لمجلس الامن الدولي مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث التطورات في أوكرانيا ، إن انتهاك روسيا إلى أوكرانيا معلن ومتعمد وفاضح،مؤكدا أن روسيا زعمت أنها تشارك في الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا .

وأوضح مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن،إن روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في أوكرانيا ، مشيرا الي ان الاوكرانيين يواجهون البنادق الروسية بدون سلاح معهم ولا يوجد مكان في أوكرانيا يرحب بالروسين .