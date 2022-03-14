50 صورة من عزاء أنيسة حسونة بمسجد الشرطة ..شاهد

حرص الإعلامي شريف مدكور والمطرب أبو وعدد كبير من الشخصيات العامة، على حضور عزاء النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، داخل مسجد الشرطة في السادس من أكتوبر.

كما حضر كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي مصطفي بكري، وعماد أديب، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، داخل مسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء الي أسرة النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة.

وكانت أعلنت النائبة البرلمانية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهي طلعت، وفاة أنيسة حسونة أمس الأحد، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد معاناة من المرض السرطان استمر 5 سنوات.

وكان آخر ظهور للنائبة أنيسة خلال حفل التكريم الذي شهدته حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة، وتم تكريمها تقديرًا لدورها وجدها في العمل الخيري.

إنجازت أنيسة حسونة

أول امرأة تنتخب أمينا عاما للمجلس المصري للشئون الخارجية، وقد تم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة.

وقامت "أنيسة حسونة" بكتابة مقالات رأي في عدد من الإصدارات الصحفية ، وأحدث إصداراتها كتاب "ما بعد الربيع العربي، الصراع والتعاون في الشرق الأوسط"، ومن أشهر مقالاتها:

* دليل المرأة الذكية إلى الكوتة النسائية

* لو لم تكن مصريًا، فماذا تود أن تكون؟

* مصر «المتنورة»

* المصريون من التلاحم إلى التزاحم

* كما تدين.. تدان

* مذكرات برلمانية مستجدة

* هل «المعارضة» كلمة سيئة السمعة؟

* انطباعات برلمانية

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