محافظ دمياط: تخفيضات 30% على أسعار السمك.. وضبط مخابز مخالفة

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن التجار بالمحافظة عرضوا تقديم تخفيضات كبيرة علي السلع.

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تجار الأسماك قدموا تخفيضات كبيرة من 15 إلي 30% علي الأسعار، لافتة إلي أن الدولة لديها الإمكانيات لتجاوز الأزمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض،:" خلال جولتي وزنت رغيف الخبز ووجدت الوزن قليل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

أكملت محافظ دمياط،:" الإجراءات القانونية تردع كل من يحاول التلاعب بالأسعار، مضيفا:"لدينا 11 معرض من معارض أهلا رمضان في كل محافظة دمياط".

وأشارت إلي أن التخفيضات في معارض أهلا رمضان تصل لـ 30%، وجميع السلع متوفرة للمواطنين.