الهباش يطالب بالتدخل لإنقاذ الأقصي بعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي

شن الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية"، هجوماً كبيراً، على اقتحام مستوطنون إسرائيليون للمسجد الأقصى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يوجه رسالة للشعب الفلسطيني والعالم أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك شئ عادي".



وتابع الهباش أن مايفعله الإحتلال الإسرائيلي من اقتحام للمسجد الأقصي لن يمر مرور الكرام، مطالباً المجتمع الدولي بأن يجرم إسرائيل بالعدل وتطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، لأن ماتقوم به تل أبيب داخل فلسطين اجرام".



وطالب المستشار الرئيس الفلسطيني، الأمة العربية بتنفيذ القرارات السابقة إزاء فلسطين، مشدداً على أنه في حال عدم تطبيقها سيندم الجميع على السكوت ضد ماتقوم به إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن المساس بالمقدسات الدينية سيؤدى إلى إشعال حرب، سيندم عليها العالم أجمع .