معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية "أزيكس" يبدأ فعالياته الأربعاء المقبل

يبدأ معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية “أزيكس”، أولى فعاليات عامه الثاني والعشرون، من خلال حفل افتتاح يقام يوم الأربعاء القادم الموافق 2022/3/16 بعد عامين من تنفيذ الفعاليات الـ Online، بسبب جائحة كورونا.

وأسس فريق الأزهر للتطبيقات الهندسية “أزيكس” تم تأسيس الفريق عام ١٩٩٩م وتحوي السطور الأتية ما يتعلق بالفريق من رسالته وتسلسل أحداثه كل عام:

وتكمن رسالة فريق الأزهر للتطبيقات الهندسية “أزيكس” في الآتي:

• أولاً: تأهيل الطلاب على فهم المادة العلمية من خلال إعداد محتوى علمي شامل يتم شرحه على هيئة كورسات وورش متخصصة في كافة المجالات الهندسية، كما يتم إقامة مسابقات لخلق روح التنافس بين الطلاب، ونسعى أيضًا لربط الطالب بسوق العمل.

• ثانيًا : تطوير الجامعة من خلال العمل على تغيير الصورة النمطية للجامعة من حيث أنها جامعة دينية لا تهتم بالجانب العلمي، وإظهار الكوادر الطلابية في صورة معرض سنوي هندسي تحضره كل الجامعات ووسائل الإعلام المختلفة.

• ثالثًا : تنمية المجتمع من خلال تنمية الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة، وغرس روح العمل التطوعي لدى الطالب وكذلك تحمل المسؤلية، كما يتم أيضًا تقديم ابتكارات هندسية مختلفة لحل المشاكل.

وتضمن فعاليات فريق الأزهر للتطبيقات الهندسية “أزيكس” كل عام، على ثلاثة أحداث رئيسية:

1- الـ Opening

وهو الحدث الافتتاحي الذي يتم في المدة قبله الإعلان عن الورش المقدمة للعام ويكون في الغالب يومًا يمثل بداية للعام الجديد للفريق، ويحضره بعض الـ Speakers في مجالات متنوعة وكذلك بعض من دكاترة كلية الهندسة ومن ثم يتم تقديم بعض الفقرات الأخرى بجانب ذلك.

2- الورش

أكتر من ١٦ ورشة تعليمية كل عام لأجل سد الفجوة بين الجانب النظري والجانب العلمي وتهيئة الطلاب للقيام بمشاريع علمية تطبيقاً على ما تم دراسته وأيضًا استعدادًا للمشاركة بها في الحدث الرئيسي.

3- الـمعرض

وهو الحدث الذي يُخرِج مشاريع جميع الطلاب من كافة الجامعات إلى النور من خلال معرض يُقام كل عام ويكون بحضور قامات من الدكاترة والأساتذة الجامعيين وهو يعد المحور الرئيسي ونتاج العمل ومجهود الطلاب طوال العام.

إليكم رابط الـ Opening على Facebook من هنا ورابط استمارة التسجيل من هنا