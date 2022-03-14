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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الدقهلية تكرم عميد السرد العربي محمد خليل

تفاصيل تكريم د. محمد
تفاصيل تكريم د. محمد خليل

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث كرم  مدير عام فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة أمل عبد الله، الأديب محمد خليل عميد السرد العربي لجهوده في إثراء الحركة الأدبية وعن مجمل أعماله الأدبية، وعلي هامش التكريم أقيمت ندوة أدبية لمناقشة الأعمال القصصية له.

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بالإضافة إلى الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراة والماجستير التي ناقشت أعمال الأديب القصصية بحضور د. على الغريب رئيس اتحاد الكتاب فرع الدقهلية ودمياط، د. سهام عبد العاطى التي حصلت على رسالة الدكتوراة بعنوان " فن القصة القصيرة عند محمد محمد خليل، ود. سمية عودة التي حصلت على رسالة الدكتوراة بعنوان “صورة وقضايا المرأة في المؤجز السردي لأدباء إقليم شرق الدلتا الثقافي”.

ويذكر أن محمد محمد خليل،من مواليد 28ستمبر 1946، البصراط مدينة المنزلة، شارك في حرب أكتوبر، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، ورئيس نادي الأدب المركزي لمحافظة الدقهلية من 2021 وحتي الآن، ومن بين الألقاب التي أطلقت عليه أيوب القصة القصيرة، وعمدة القصة القصيرة.

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