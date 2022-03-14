ضبط مندوب يروج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة (ربيتر) غير معتمدة أو مصرح ببيعها إلا بترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مندوب شحن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، وبحوزته (عدد 3 جهاز ربيتر بالمشتملات – 6 هوائى) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.