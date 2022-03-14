عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مندوب يروج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة بالقاهرة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لأجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة (ربيتر) غير معتمدة أو مصرح ببيعها إلا بترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مندوب شحن - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، وبحوزته (عدد 3 جهاز ربيتر بالمشتملات – 6 هوائى) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء: المواطن يشعر بتراجع أسعار السلع مع مرور الوقت.. فيديو

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

موضوعات متعلقة

الداخلية تواصل حربها على جشع التجار.. تحرير 12 قضية حجب سلع غذائية بـ مضبوطات 159 طن.. مباحث التموين تضبط قضية استيلاء على 2.5 طن مواد غذائية مدعومة

تحويلات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح

ترشيحاتنا

السبب في ارتفاع الأسعار..شعبة الأجهزة الكهربائية: نستورد 80% من الخامات ومستلزمات الإنتاج

الشعب يريد ماكرون.. الانتخابات الفرنسية على الأبواب.. وأوروبا تترقب |خاص باريس

عاد من حيث بدأ.. تفاصيل هجمة مرتدة لفيروس كورونا في الصين

الرئيس الأوكراني يلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي .. الأربعاء

وول ستريت جورنال: السعودية تدعو رئيس الصين لزيارة المملكة

التعليم تقرر تطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المشاغبين في خناقة المدرسة الانترناشونال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ