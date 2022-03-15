بعد الجدل حول شيرين عبدالوهاب بالكويت.. متعهدة حفلتها: ظهرت بكل عفوية

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها في الكويت، بسبب بكائها على المسرح وارتدائها إطلالة مثيرة للجدل.

وردت فاطمة حمادة متعهدة حفل شيرين على هذا الجدل وأكدت أن شيرين ظلمت فيما تداوله الناس عنها وقالت: "نقدر نقول أنه حفل جماهيري في الكويت وحضور تعدى الـ 4 آلاف شخص غير الناس التي كانت واقفة في الخارج، وإن دلّ هذا على شيء فيدل على أن الجمهور الكويتي كان مشتاقا لشيرين عبد الوهاب، خصوصًا أن آخر حفل كان ويانا من تنظيمنا في العام 2018، وفنانة كبيرة مثل شيرين تغيب هالغيبة فلازم يكون ليها حضور جماهيري كبير وهذا ما حصل".

وتابعت خلال لقائها مع ET بالعربي "شيرين "جدعة" ولا تنسى الناس وتقدر الناس الذين يعملون معها و هي شافت الشغل وتابعت كل التفاصيل معنا".

وعن ملابسها قالت": الحفلة كانت في مكان خارجي وهي اختارت اللبس الكاجوال وكانت متواجدة مع جمهورها بكل عفوية".

وكان قد كشف برنامج ET بالعربي عن كواليس حفل شيرين عبد الوهاب الذي أقيم منذ ساعات في الكويت، وسيطرت أخباره على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد حفل شيرين العديد من اللقطات التي بدأت ببكائها على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "متحاسبنيش"، مرورا بملابسها التي أثارت جدلا كبيرا.

وبحسب مصادر لـ ET بالعربي، فإن شيرين امتنعت عن حضور البروفات بسبب مشاركة آدم معها في الحفل، وتأخرت عن موعدها، كما غنت ساعة واحدة فقط على المسرح.

اعترضت شيرين عبد الوهاب بحسب المصدر على تواجد آدم معها على البوستر، وتأخرت عن الوصول وحضور الحفل الذي شهد اقتحام بعض الجماهير للبوابات والدخول عنوة.

فيما وقعت العديد من المشكلات في الكواليس، وترك آدم المسرح بعد غناء 4 أغاني بسبب مشكلات في الصوت، قبل أن يعود مجددا لاستكمال فقرته.