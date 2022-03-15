عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الجدل حول شيرين عبدالوهاب بالكويت.. متعهدة حفلتها: ظهرت بكل عفوية

صدى البلد

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها في الكويت، بسبب بكائها على المسرح وارتدائها إطلالة مثيرة للجدل.

وردت فاطمة حمادة متعهدة حفل شيرين على هذا الجدل وأكدت أن شيرين ظلمت فيما تداوله الناس عنها وقالت: "نقدر نقول أنه حفل جماهيري في الكويت وحضور تعدى الـ 4 آلاف شخص غير الناس التي كانت واقفة في الخارج،  وإن دلّ هذا على شيء فيدل على أن الجمهور الكويتي كان مشتاقا لشيرين عبد الوهاب، خصوصًا أن آخر حفل كان ويانا من تنظيمنا في العام 2018، وفنانة كبيرة مثل شيرين تغيب هالغيبة فلازم يكون ليها حضور جماهيري كبير وهذا ما حصل".

وتابعت خلال لقائها مع ET بالعربي "شيرين "جدعة" ولا تنسى الناس وتقدر الناس الذين يعملون معها و هي شافت الشغل وتابعت كل التفاصيل معنا".

وعن ملابسها قالت": الحفلة كانت في مكان خارجي وهي اختارت اللبس الكاجوال وكانت متواجدة مع جمهورها بكل عفوية".

هل قصدت حسام حبيب.. سر بكاء شيرين في حفل الكويت وتفاعل الجمهور معها

امتناع عن البروفات وبكاء.. تفاصيل أزمة حفل شيرين في الكويت

وكان قد كشف برنامج ET بالعربي عن كواليس حفل شيرين عبد الوهاب الذي أقيم منذ ساعات في الكويت، وسيطرت أخباره على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد حفل شيرين العديد من اللقطات التي بدأت ببكائها على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "متحاسبنيش"، مرورا بملابسها التي أثارت جدلا كبيرا.

وبحسب مصادر لـ ET بالعربي، فإن شيرين امتنعت عن حضور البروفات بسبب مشاركة آدم معها في الحفل، وتأخرت عن موعدها، كما غنت ساعة واحدة فقط على المسرح.

اعترضت شيرين عبد الوهاب بحسب المصدر على تواجد آدم معها على البوستر، وتأخرت عن الوصول وحضور الحفل الذي شهد اقتحام بعض الجماهير للبوابات والدخول عنوة.

فيما وقعت العديد من المشكلات في الكواليس، وترك آدم المسرح بعد غناء 4 أغاني بسبب مشكلات في الصوت، قبل أن يعود مجددا لاستكمال فقرته. 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل تفاعل الجمهور الفنانة شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأهلي بطل كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

موضوعات متعلقة

حسن أبو الروس يحيي حفلا غنائيا في لبنان لأول مرة

شورت وجاكيت أخضر.. ويجز يثير جدلا بملابسه في حفل السعودية

"الإسكندرية السينمائي" يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الـ ٣٨

رئيس الأقصر للسينما الأفريقية: حسين فهمي وافق على الانضمام للجنة العليا للمهرجان

ناهد السباعي عن مشهد التحرش بـ"منورة بأهلها": لست بهذه الجرأة في الحقيقة

شاهد.. إطلالة ناهد السباعي في حفل ختام مهرجان الأقصر

بث مباشر..توافد النجوم إلى الأقصر للسينما الأفريقية|ورئيس المهرجان:مفاجأة تخص حسين فهمي

مسلسل منورة بأهلها.. محمد حاتم وضحية جديدة كل حلقة

ترشيحاتنا

بريطانيا تتهم روسيا بوضع خطط لهجوم بيولوجي على أوكرانيا

شريف مدكور متأثرا بوفاة أنيسة حسونة: أول مرة أعيط وأنا قاعد في عزاء

الأهلي يدرس مخاطبة الكاف لتأجيل لقاء الهلال السوداني

إسعاد يونس وسليمان عيد وكريم عبدالعزيز يبدعون في تيك توك الغزالة رايقة

الاستخبارات البريطانية تكشف حقيقة استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ