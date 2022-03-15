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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى ينهى اتفاقه مع محمد صبحي.. والإعلان الرسمي نهاية الموسم

محمد صبحي
محمد صبحي

 أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد صبحي سينضم إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل بعدما أنهى اتفاقه مع مسئولي القلعة الحمراء على كل التفاصيل".

 

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس: "فاركو قرر بشكل نهائي تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 20 مليون جنيه ليصبح ملكًا لفاركو.


وأضاف: "هناك مكالمة هاتفية جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع صبحي في الأيام الماضية وتم الاتفاق على كل شيء، وأكد توفيق للاعب أنه سيحصل على فرصته بالمشاركة في التشكيل الأساسي وسيكون الأحمر فرصته للتواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني".

 

وواصل: "أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك ورغم اتصالاته مع اللاعب والتي لم تنقطع وطالبه فيها مرارًا برفض تفعيل بند الشراء النهائي لكن جميعها باءت بالفشل وفشلت كل مغريات الزمالك لإقناع اللاعب بالعودة إلى الفريق".

الزمالك الأهلى محمد صبحي فاركو امير توفيق

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