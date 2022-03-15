أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

نفى الفنان أحمد فلوكس أي مهاجمة تصدر منه تجاه الفنانة أمينة خليل بعد عرض مشاهد جريئة لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “أنا لم أهاجم أمينة خليل أبدا بل بالعكس أنا عارف كويس من يملك قوة أن يكون مشهد كهذا موجود وأنا قولتها وبقولها أنا واحد من عشاق أمينة أساسا .... وده اللي قولته تاني .. إن لم تستح فافعل وقل ما شئت ... وإن اختفى الحياء زاد البلاء بلاء... شتتنا معاني الكلام فتاهت معاني كلام الأديان فبارت الأخلاق وانتهت المبادئ وسادت المحرمات وأصبحت المحارم المحرمة هي الفعل والقول والظاهر فانتهى الشرف وسولب العرض وإن استمر الحال لن يكون هناك أرض .... احذروا احذروا احذروا”.

وتابع: “أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام.... ولا هما كمان بيعلقوا زي ما تقال في المشهد اللي سمحوا بيه… ولا مش فاضين وبيشتغلهم هما التلاتة عادي فمش مركزين زي ما قالوا ولا ده عرض علشان الظروف الاقتصادية ولا ده إيه حسبي الله ونعم الوكيل ... لا حول ولا قوة إلا بالله ... أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة اتجاه المنتج والمؤلف والمخرج من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائين أولا ويكون قرارات رادعة وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي و يتم محاسبه المسول عن الموافقة علي هذا المشهد من قبل الرقابة ويعاقب عقاب شديد ليكون عبره لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزله الاخلاقيه و الدينيه و المجتمعيه ان يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب و السلطه التنفيذيا لوضع حد لكل ما يحدث لان إن أردت بناء أمة فعليك أولا بالأخلاق وبهذا الشكل نحن نبني كباريه مش أمة قوية”.



وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.



الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.