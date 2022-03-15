مدرب المقاصة: نعمل في ظروف صعبة.. وهناك مستحقات كبيرة متأخرة للاعبين

أكد إسلام عادل، المدرب العام لمصر المقاصة، أن الجهاز الفني للفريق الفيومي يعمل في ظروف صعبة، مشددا على أن المقاصة يعيش تجربة من أصعب التجارب في الدوري في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال إسلام عادل، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "نعمل في مصر المقاصة بأجواء صعبة للغاية، ونادي مصر المقاصة يستحق كل الاحترام والتقدير في ظل الظروف التي نعمل بها خلال هذا الموسم".

وأضاف: "هناك مستحقات كبيرة متأخرة للاعبين، ولا نعلم ماذا نقول لهم بعد زيادة المستحقات المتأخرة، وفي ظل تلك الأجواء يقوم اللاعبون بأداء قوي".

وتابع: "تامر مصطفى مدرب المقاصة لا يحصل على حقه إعلاميا رغم ظهوره بشكل مميز مع الفريق، وخلال الفترة المقبلة في الدوري نسعى للتواجد بمركز يليق باسم مصر المقاصة".

وختم حديثه قائلا: "نحن نبني للموسم الجديد أيضا، ونستعين بلاعبين مميزين في قطاع الناشئين، قادرين على الظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة".