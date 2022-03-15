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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان

انطلاق فعاليات الملتقى
انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان

انطلقت فعاليات الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان تحت  شعار خدمات المكتبات الجامعية المبتكرة والذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور المتخصصين في مجال المكتبات من المكتبة المركزية ومكتبات الكليات  وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان .

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن المكتبات الجامعية تعد من أهم الأماكن التي يتم تقديم من خلالها العديد من الخدمات المعرفية للطلاب من خلال العديد من الكتب التعليمية، والتي لها دور هام في النهوض بالتعليم و البحث العلمي.

أوضحت  الدكتورة منى فؤاد عطية أن المكتبات الجامعية تساهم  في البناء الفكري للمجتمع وتساهم في حماية التراث والفكر الإنساني والحفاظ عليه  وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة بجانب توفير المصادر الهامة  التي ترتبط  بجميع المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية والبحوث العلمية وتساعد على تنظيم المصادر المعلوماتية و تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المتنوعة .

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وتضمنت الجلسة الأولى من الملتقى تطبيقات استراتيجيات التفكير الإبداعي في خدمات المكتبات والمعلومات  تقديم  الأستاذ الدكتور عماد عيسى رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان ، والإتاحة الرقمية للمعلومات لذوي الهمم: الفرص والتحديات في ضوء المعايير العالمية تقديم د. ريهام عبد العزيز المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان ، وتضمنت الجلسة الثانية التقنيات والخدمات المستندة إلى الموقع الجغرافي واستثمارها في مؤسسات المكتبات والمعلومات تقديم الدكتور أحمد المصري المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان ، خدمات المكتبات والمعلومات الذكية في المكتبات الأكاديمية تقديم الدكتورة هبه مرعي المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان.

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