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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع الروسية: نجحنا في إسقاط 16 هدفًا جويًا في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن وزارة الدفاع الروسية صرحت بأنها نجحت في إسقاط  16 هدفًا جويًا في أوكرانيا.

في سياق آخر، عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لسائقي سيارات الأجرة بمدريد وهم ينقلون مساعدات إنسانية إلى الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وأفاد الفيديو بأن سائقي سيارات الأجرة يذهبون إلى أماكن معينة في العاصمة الإسبانية للحصول على المواد الغذائية التي سينقلونها إلى مراكز توجد على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وهناك، يوجد مركز، تديره جمعية خيرية أوكرانية، يعمل المتطوعون على مدار الساعة، لاستقبال ما يأتيهم من "المحسنين" من طعام وملبس، فضلا عن مختلف المساعدات.

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