تونس: 74% من حالات العنف ضدّ المرأة سببها الزوج

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بتونس آمال حاج موسى، أنه في شهر ديسمبر 2021 تلقت الوزارة 7500 إشعار عن طريق الرقم الأخضر للوزارة، في حين تلقت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة 2500 إشعار بالعنف ضدّ النساء، 74% منها قام بها الزوج.

وأكدت وزيرة المرأة، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” التونسية، أن "المنشور المشترك يأتي في إطار قانون 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تنقصه بعض البنود لتفعيله على أرض الواقع، من ذلك أن الشهادة الطبية لا تُسلم للمرأة إلّا اذا كان الزوج هو المُعتدي، في حين أن المنشور الجديد يقضي بتسليم الشهادة الطبية مهما كان القائم بالعنف".

وبيّنت الوزيرة أن الوزارة خصصت 2.5 مليون دينار للقيام ببرامج وقائية للعنف ضد المرأة.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى معاضدة جهود الوزارة في مجال حماية النساء المعنفات وإعادة فتح مراكز حماية النساء المعنفات.