بدأت بالامتناع عن البروفات وانتهت ببكاء.. التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى حفلها التى أقيمت فى الكويت، حيث لقى الحفل عديد من التعليقات لما بدر من شيرين بالحفل.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند “جوجل” بعد ما أثير حولها فى حفلها الأخير الذى أقيم فى فبراير الكويت، والذى ظهرت فيه شيرين وهى تبكى فى بعض اللحظات.

شيرين عبد الوهاب التى تعد إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا شديد العزوبة والشجن، دفعت الجمهور الكويتى للتعاطف معها بعد ظهورها وهى تبكى بحرقة، حيث أطلق الجمهور الكويتى هاشتاج بعنوان “دموعك غالية يا شيرين”.

وكانت شيرين عبد الوهاب أثارت أيضا حالة من الجدل بسبب ملابسها التى ظهرت بها فى حفلها بالكويت، حيث وصفها البعض بالملابس الرياضية، وهو الأمر الذى دفع البعض للهجوم عليها، ولكن كان هناك قطاع عريض من الجمهور يدافع عنها، مؤكدا أن حالتها النفسية سبب رئيسى فيما تظهر عليه شيرين عبد الوهاب، حيث تعانى من حالة نفسية سيئة جراء ما تعرضت له فى الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب

عمرو أديب وشيرين عبد الوهاب

وكان الإعلامى عمرو أديب أكد أن إطلالة شيرين عبد الوهاب بملابس كاجوال غير مهندمة وزيادة وزن واضحة في حفلها الأخير بدولة الكويت وتعرضها لنوبات بكاء أكثر من مرة، تعكس معاناتها مما وصفه بـ "الكرب العظيم"، وناشد جمهورها وكل المقربين منها دعمها نفسيا حتى تتجاوز الأزمة الراهنة، كما وجه لشيرين نصيحة بضرورة التقرب إلى الله.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر: “شيرين ظهرت على المسرح بشكل مختلف، مرتدية ملابس مختلفة، وبكت أكثر من مرة”، مشيرا إلى أن “شيرين محتاجة من يساعدها وأنا وكل الناس، وإن شاء الله تخرج من أزمتها”.

وأضاف عمرو أديب: “إحنا بنعيش أيام صعبة وحتى ابتدوا دلوقتي يطلعوا لنا أبحاث عن الناس اللي جالها كورونا وإنه بيأثر نفسيًّا في الإنسان، وناس كتير بشوفها عايز يسيب نفسه يغرق، وأنا شفت شيرين كده عايزة تغرق ومش عايزة تقاوم، ماشية زي ما الموج بيمشيها ولما تغرق تغرق”.

وتابع: “قرأت تعليقات غريبة على إطلالة شيرين في حفل الكويت، ولو كل واحد وقف جنب واحد هيبقوا اتنين والمجتمع يقف على رجله، وهذه هى أصعب الأوقات التى يجب أن نقف فيها بجوار بعض”.

واختتم كلامه قائلا: “ربنا مع شيرين وإن شاء الله حالتها تتحسن في الأيام الجاية وإلا محدش عارف إيه اللى هيحصل، ولكن الحل الأول هو اللجوء إلى ربنا لأنه طوق النجاة الأول في هذه الظروف”.

كواليس الحفل

بينما كشف برنامج ET بالعربي عن كواليس حفل شيرين عبد الوهاب الذي أقيم منذ ساعات في الكويت، وسيطرت أخباره على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد حفل شيرين العديد من اللقطات التي بدأت ببكائها على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "متحاسبنيش"، مرورا بملابسها التي أثارت جدلا كبيرا.

وبحسب مصادر لـ ET بالعربي، فإن شيرين امتنعت عن حضور البروفات بسبب مشاركة آدم معها في الحفل، وتأخرت عن موعدها، كما غنت ساعة واحدة فقط على المسرح.

اعترضت شيرين عبد الوهاب بحسب المصدر على تواجد آدم معها على البوستر، وتأخرت عن الوصول وحضور الحفل الذي شهد اقتحام بعض الجماهير للبوابات والدخول عنوة.

فيما وقعت العديد من المشكلات في الكواليس، وترك آدم المسرح بعد غناء 4 أغانٍ بسبب مشكلات في الصوت، قبل أن يعود مجددا لاستكمال فقرته.

رد منظمة حفل شيرين عبد الوهاب

كل ما أثير عن الحفل، دفع فاطمة حمادة، منظمة الحفل، للرد عليه قائلة: "نقدر نقول إنه حفل جماهيري في الكويت وحضور تعدى الـ 4 آلاف شخص غير الناس التي كانت واقفة في الخارج، وإن دلّ هذا على شيء فيدل على أن الجمهور الكويتي كان مشتاقا لشيرين عبد الوهاب، خصوصًا أن آخر حفل كان من تنظيمنا في العام 2018، وفنانة كبيرة مثل شيرين عندما تغيب يجب أن يكون لها حضور جماهيري كبير، وهذا ما حصل".

وأضافت خلال لقائها مع ET بالعربي: "شيرين "جدعة" ولا تنسى الناس وتقدر الناس الذين يعملون معها، وهي شافت الشغل وتابعت كل التفاصيل معنا".

وعن ملابسها قالت: "الحفلة كانت في مكان خارجي، وهي اختارت اللبس الكاجوال وكانت متواجدة مع جمهورها بكل عفوية".