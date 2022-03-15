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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حاكم كييف: حظر تجول في العاصمة من مساء اليوم وحتى صباح الخميس

صدى البلد

أفادت فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن حاكم كييف صرح بأنه سيتم فرض حظر تجول لمدة 35 ساعة بالعاصمة الأوكرانية "كييف" اعتبارًا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس .

وفي سياق أخر، عرضت فضائية “ يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لسائقو سيارات الأجرة بمدريد وهم ينقلون مساعدات إنسانية إلى الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وأفاد الفيديو، أن  سائقو سيارات الأجرة ، يذهبوا إلى أماكن معينة في العاصمة الإسبانية للحصول على المواد الغذائية التي سينقلونها إلى مراكز توجد على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

 

ويوجد مركز، تديره جمعية خيرية أوكرانية، يعمل المتطوعون على مدار الساعة، لاستقبال ما يأتيهم من "المحسنين" من طعام وملبس فضلا عن مختلف المساعدات.

أوكرانيا حظر تجول مساعدات الحدود اخبار توك شو

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