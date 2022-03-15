وزير الخارجية الإيراني من موسكو: نأمل بدعم روسيا لاتفاق نووي جيد

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو إلى دعم اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي.

وقال عبد اللهيان الذي وصل إلى روسيا الثلاثاء في زيارة رسمية خلال حديث للصحافة الإيرانية من مطار موسكو ”من أهم جوانب هذه الرحلة متابعة الاتفاقات خلال زيارة الرئيس الإيراني لروسيا، والتطورات في أوكرانيا ومحادثات فيينا بشأن رفع العقوبات“.





وأضاف وزير الخارجية الإيراني ”ندين صراحة الحرب في أوكرانيا أو في أفغانستان واليمن أو في أي مكان في العالم“.

وأكد عبد اللهيان أن إيران تدين العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفًا ”في الوقت الذي ندين فيه العقوبات ونعتبر العقوبات الأحادية ضد الدول والأمم تصرفًا خاطئًا، فإننا نركز أيضًا على إيجاد حل سياسي للقضية الأوكرانية“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه سيبحث خلال زيارته لموسكو أمر محادثات فيينا ورفع العقوبات عن إيران، قائلا إن الاهتمام ببعض القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام لا يحظى بالدعم اللازم في فيينا.

وتابع عبد اللهيان ”هناك شائعات بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والغرب في فيينا، فقد لا يحظى بالدعم اللازم من روسيا، ولم أتجاوز انطباعًا كهذا خلال محادثاتي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي“.

وقال وزير الخارجية الإيراني ”آمل في محادثات اليوم أن نستمر في السير على الطريق مع روسيا للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقوي في فيينا، والأمر متروك لنا للوصول إلى نتيجة واستنتاج واضحين“.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ أن عبد اللهيان سيبحث خلال زيارته إلى موسكو التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا.

وتوقفت المفاوضات النووية يوم الجمعة الماضي بين إيران ومجموعة 4+1، بعدما أعلن ذلك منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بسبب ”عوامل خارجية“.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي الولايات المتحدة إلى ضمان قدرة روسيا على إقامة علاقات اقتصادية مع إيران دون القلق من العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتقول الترويكا الأوروبية إن روسيا عقدت المحادثات بمطالبتها بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة.