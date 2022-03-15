عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني من موسكو: نأمل بدعم روسيا لاتفاق نووي جيد

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني من موسكو: نأمل بدعم روسيا لاتفاق نووي

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو  إلى دعم اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي.

وقال عبد اللهيان الذي وصل إلى روسيا الثلاثاء في زيارة رسمية خلال حديث للصحافة الإيرانية من مطار موسكو ”من أهم جوانب هذه الرحلة متابعة الاتفاقات خلال زيارة الرئيس الإيراني لروسيا، والتطورات في أوكرانيا ومحادثات فيينا بشأن رفع العقوبات“.
 

سوريا..تحركات مكثفة لميليشيات إيران بعد هجمات أربيل

روسيا: الاتفاق النووي مع إيران أوشك على الاكتمال


وأضاف وزير الخارجية الإيراني ”ندين صراحة الحرب في أوكرانيا أو في أفغانستان واليمن أو في أي مكان في العالم“.

وأكد عبد اللهيان أن إيران تدين العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفًا ”في الوقت الذي ندين فيه العقوبات ونعتبر العقوبات الأحادية ضد الدول والأمم تصرفًا خاطئًا، فإننا نركز أيضًا على إيجاد حل سياسي للقضية الأوكرانية“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه سيبحث خلال زيارته لموسكو  أمر محادثات فيينا ورفع العقوبات عن إيران، قائلا إن الاهتمام ببعض القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام لا يحظى بالدعم اللازم في فيينا.

وتابع عبد اللهيان ”هناك شائعات بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والغرب في فيينا، فقد لا يحظى بالدعم اللازم من روسيا، ولم أتجاوز انطباعًا كهذا خلال محادثاتي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي“.

وقال وزير الخارجية الإيراني ”آمل في محادثات اليوم أن نستمر في السير على الطريق مع روسيا للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقوي في فيينا، والأمر متروك لنا للوصول إلى نتيجة واستنتاج واضحين“.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ أن عبد اللهيان سيبحث خلال زيارته إلى موسكو التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا.

وتوقفت المفاوضات النووية يوم الجمعة الماضي بين إيران ومجموعة 4+1، بعدما أعلن ذلك منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بسبب ”عوامل خارجية“.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي الولايات المتحدة إلى ضمان قدرة روسيا على إقامة علاقات اقتصادية مع إيران دون القلق من العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتقول الترويكا الأوروبية إن روسيا عقدت المحادثات بمطالبتها بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة.

ايران طهران روسيا الاتفاق النووي موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا.

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله

مصدره الماء والطعام وسريع الانتشار.. نوروفيروس خطر جديد يهدد العالم.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

الزراعة: زيادة إنتاج لقاحات للدواجن محليا لتقليل الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي

سلوفاكيا: توقيف 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح موسكو

المدير الرياضي لـ«ايليت فالكون»: هدفنا الصعود إلى الممتاز الإماراتي..ونخطط لتجربة جديدة بمصر

شكري يلتقي وزير الدفاع الماليزي لبحث التعاون الثنائي|صور

مناقشة 3 قضايا أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. سر زيارة أبو الغيط للبنان

شعراوي ومحافظ بني سويف يفتتحان الممشى السياحي وكورنيش النيل بعد التطوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

اليوم الـ20 لحرب أوكرانيا..ما هي فرص حدوث اتفاق سلام لإنهاء الصراع؟.. توقعات مفاجئة بعدم إكمال موسكو لحملتها العسكرية على كييف.. وتحذير شديد من معاناة المدنيين.. وتحرك دولي لوقف إطلاق النار

شاب يقيد نفسه على باب ماكدونالدز لسبب غريب

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

فيديو

مصدره الماء والطعام وسريع الانتشار.. نوروفيروس خطر جديد يهدد العالم.. فيديوجراف

ماذا فعلت مايان السيد أمام الكعبة .. فيديو جراف

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ