فيديو على تيك توك.. دينا الشربيني تروي معانات الأمهات قبل رمضانً.. شاهد

نشرت دينا الشربيني فيديو تيك توك لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو وهي تسخر من نفسها و تحكي عن معانات الأمهات قبل رمضان وعيد الأم .



وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان، بجانب عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قنوات العرض : dmc - mbc - منصة watch it عدد الحلقات : 30 حلقة.

كواليس العمل : تعد هذه هي المرة الأولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى عن تقديم البطولة المطلقة ، وتظهر فى الأحداث بشخصية زوجة محمد رمضان.