على منصة تويتر.. أوكرانيا تعلن استئناف مفاوضات السلام مع روسيا

استؤنفت المفاوضات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا، اليوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت من أجل “استراحة فنية” أمس الإثنين.

وأعلن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني ورئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، استئناف مفاوضات السلام على منصة “تويتر”، مشيرًا إلى مخاوف بلاده الرئيسية.

وقال بودولياك: "المفاوضات لا تزال مستمرة و تم استئناف المشاورات على القاعدة الرئيسية للمفاوضات. نبحث المسائل العامة للتسوية ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي البلاد".

وقبل ذلك بساعات، شارك مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” يسلط الضوء على اليوم العشرين من “بطولة” أوكرانيا مع احتدام الغزو الروسي.

وقال: “اليوم العشرين من بطولة أوكرانيا. الحرية الحقيقية تأتي دائما بثمن”.