بسيلفي السيارة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها بإطلالة صباحية كاجوال من داخل السيارة، وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا، واعتمدت على ماكياج يتناسب مع اللوك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل « فرصة تانية» بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ومحمود البزاوي.

من جانب اخر، تزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.



وتزوجت ياسمين صبري بعد ذلك من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عامين حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت ياسمين صبري قد حققت تصدرت التريند مؤخرا بعد ظهورها في العمرة برفقة شقيقة زوجها احمد ابو هشيمة حيث خطفوا الأنظار .